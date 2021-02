Dynamo-Trainer Kauczinski schickt folgende Startelf aufs Feld: Broll - Kwadwo, Ehlers, Knipping - Kade, Will - Königsdörffer, Mörschel, Meier - Sohm, Daferner

Gute Nachrichten konnte der FSV mit Blick auf die Spielstätte geben. "Das Stadion ist vom Schnee befreit", gab FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth Entwarnung. Der Platz sei aufgrund des Tauwetters zwar tief, "wird am Samstag aber in einem ordentlichen Zustand sein."

Zwickaus Abwehrchef Davy Frick muss am Samstag passen. Der Routinier muss seine Gelbsperre nach dem Spielausfall in Saarbrücken nun ausgerechnet im Sachsenderby absitzen. Ansonsten kann der FSV personell aus dem Vollen schöpfen.

"Die Niederlage aus dem Hinspiel tat weh", blickte Markus Kauczinski zurück. Auch am Samstag erwartet Dresdens Trainer ein "besonderes Spiel gegen einen körperlich robusten Gegner, bei dem einmal mehr der Kampf zählen wird."

Dieses Mal stehen die Vorzeichen jedoch anders. Das weiß man auch in Zwickau. Es wartet eine "andere Dresdner Mannschaft als in der Hinrunde", warnte FSV-Trainer Joe Enochs: "Damals hatten sie ihre Schwierigkeiten, mittlerweile ist es eine absolute Spitzenmannschaft, die wenig Fehler macht."

Dem FSV steckt eine unnötige Reise in den Knochen. Das für Mittwochabend angesetzte Nachholspiel gegen Saarbrücken wurde eine Stunde vor Abpfiff erneut abgesagt. Entsprechend groß war der Unmut über die kurzfristige Entscheidung beim FSV.

Dynamo kommt mit Rückenwind

Die SGD kommt so langsam aber sicher wieder ins Rollen. Zuletzt feierte die Mannschaft von Markus Kauczinski zwei Erfolge in Serie. Auch am vergangenen Sonntag fuhren die Landeshauptstädter einen souveränen Sieg gegen Lübeck ein.