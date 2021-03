Sehr griffig die Zwickauer in der Anfangsphase, früh dran am Gegner. Ein Traumstart - so nennt man das wohl.

Ärgerliches Gegentor

Am Sonntag lieferte der FSV in München und hätte den Sieg mehr als verdient gehabt. Ein Tor in der Nachspielzeit bedeutete am Schluss ein 1:1.