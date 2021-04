Fabian Kalig, Clemens Fandrich, Ben Zolinski (Trainingsrückstand) sowie Malcolm Cacutalua (erneute Operation) fehlen auch in Regensburg. Cacutalua sogar länger.

Am kommenden Mittwoch geht es für Regensburg im DFB-Pokal gegen Werder Bremen um den Einzug ins Halbfinale. Trainer Mersad Selimbegovic warnt: Wer sich schont, wird gegen Aue und Bremen nicht dabei sein.

Unger erinnern sich die Veilchen an das Spiel im Dezember. Regensburg führte Aue beim 2:0 im ersten Durchgang förmlich vor.

Herzlich willkommen

Erzgebirge Aue gastiert am Sonntag bei Jahn Regensburg. Eigentlich ein gutes Pflaster, in den fünf Zweitliga-Partien in Regensburg gab es drei Siege und zwei Unentschieden.