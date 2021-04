14' Drei Punkte Syntainics MBC! Das muss der Ball im Pick&Roll eigentlich zu Hartwich aber Rogic drückt selber ab. Wer trifft hat Recht. AUSZEIT NINERS.

13' Timeout Syntainics MBC! Jetzt ging es ganz schnell. Ballbverlust des MBC und das bestrafen die NINERS. 7:3-Run zu Beginn des zweiten Viertels.

Drei Punkte Niners Chemnitz 99! Mike mit dem ersten Dreier für die Gäste. Schön frei gespielt!

12' Zwei Punkte Niners Chemnitz 99! Und Harris im Gegenzug mit dem starken Drive zum Korb.

11' Drei Punkte Syntainics MBC! MICHALAK für drei!

11' Michalak und Harris mit sieben und damit bisher Top-Scorer der Partie. Weiter geht´s!

Chemnitz mit fünf Die NINERS haben das Tempo des MBC, der gut begonnen hatte, angenommen und setzen durch starke Arbeit am offensiven Brett immer wieder Nadelstiche, die weh tun.

10' Zwei Punkte Niners Chemnitz 99! Nächster Offensivrebound der NINERS. Das darf nicht passieren aus MBC-Sicht. Schön runter verteidigt und dann holt Harris den Rebound und netzt mit Foul.

9' Nächster Block Barber auf dem Weg zum Korb, aber der wird erneut von Jonathon Williams abgeräumt

8' Timeout Syntainics MBC! Hinten der Block und vorne macht Marcus Thornton den Jumper zur NINERS-Führung. Silvano Poropat nimmt die erste Auszeit!

8' Offensivrebounds Die NINERS haben mehr ORB als der MBC insgesamt und können sich so immer zweite Chancen erarbeiten.

7' Zwei Punkte Syntainics MBC! Wunderbar gespielt und Hill stopft den Ball in den Korb! Der MBC drückt hier aufs Gaspedal.

6' Zwei Punkte Syntainics MBC! "Anything you can do..." Michalak macht die Punkte und zieht das Foul!

5' Zwei Punkte Niners Chemnitz 99! And one für Isaiah Mike! Der Freiwurf sitzt zum erneuten Ausgleich.

Drei Punkte Syntainics MBC! Hooker für drei aus der Ecke!

4' Zwei Punkte Niners Chemnitz 99! Mike gleicht zum 6:6 aus. Schönes Anspiel von Harris!

Gute Defense des MBC zu Beginn. Chemnitz hat es schwer, vor allem gegen den langen Hartwich.

1' Anpfiff Auf geht´s! MBC ganz in blau mit dem ersten Ballbesitz. Hartwich mit den ersten Zählern in der Zone.

Niners Starting five Thornton - Harris - Wimberg - Mike - Stanic

MBC Sarting five Rogic - Hooker - Michalak - Hill - Hartwich

Noch zehn Minuten zum Tip-Off

"Herz und Kampf zeigen" Martin Geissler, Geschäftsführer des Syntainics MBC, freut sich natürlich auf das anstehende Derby und ist sich sicher, dass das Team auf jeden Fall gute Chancen hat die Gäste aus Chemnitz heute zu schlagen und sich für die Hinspiel- Niederlage zu revanchieren.

MBC Abstiegssorgen Gießen hat am vergangenen Samstag überraschend gegen die Bayern gewonnen und ist somit bis auf vier Punkte an den MBC heran gerutscht. Die Sachsen-Anhalter stehen momentan auf 16, also einen Rang über dem Strich vor den Gießen 46ers und Rasta Vechta.

Top Scorer MBC Bei den Weißenfelsern steht offensiv vor allem ein Mann im Fokus. Michal Michalak ist mit 20 Punkten, 4.2 Rebounds und 2.8 Assists Dreh- und Angelpunkt im MBC-Angriff. 44% aus dem Feld ist für den Shooting Guard aus Siedlce (Polen) ebenfalls ein sehr vernünftiger Wert.

Top Scorer NINERS Mit 13.4 Punkten, 1.6 Rebounds und 4.3 Assists pro Spiel gehört Marcus Thornton bei den NINERS zu den gefährlichsten Akteuren auf dem Feld. Der 1,93m große Shooting Guard nimmt im Schnitt rund sechs Dreier pro Partie und trifft 43% seiner Würfe.

100% geben MBC-Coach Poropat sagte mit Blick auf die Partie: "Gegen Chemnitz wird es darauf ankommen, dass wir uns zu 100 Prozent in der Verteidigung reinhängen, gut zusammenspielen und gute Entscheidungen treffen."

Kriselnder MBC will Revance Das Team von Silvano Poropat geht mit sechs Niederlagen in Serie in das Osterderby. Allerdings sei erwähnt, dass bei den vergangenen Gegnern mit München, Ludwigsburg, Bamberg, Hamburg und zwei mal ALBA Berlin, mehr oder minder, das gesamte Deutsche Basketball- Oberhaus versammelt war.

Niners leichter Favorit Der Aufsteiger aus Chemnitz spielt bisher eine beachtliche BBL-Saison 20/21. Die Sachsen rangieren derzeit mit 18:32 Punkten auf Platz 14 in der Tabelle und haben unlängst ihre Auswärtspleiten-Serie überwunden. Beim Spiel in Frankfurt agierten die NINERS sehr effizient und holten sich einen verdienten 89:76-Erfolg.

Erste gemeinsame Saison In dieser Spielzeit spielen beide Clubs das erste Mal gemeinsam in der BBL. Im Hinspiel am 30. Dezember in Chemnitz konnten sich die NINERS mit 96:79 durchsetzen. Joe Lawson (NINERS) und Michal Michalak (MBC) waren mit je 23 Punkten Top-Scorer des Duells.