Damgaard packt die Trickkiste aus und legt ab auf Mertens, dessen Schuss knallt jedoch an die Latte.

Damgaard per Hüftwurf zum 32:25.

Magnusson trifft erneut per Siebenmeter zum 31:24.

Damgaard trifft per Aufsetzer zum 30:24.

Der SCM geht erstmals im Spiel mit vier Toren in Führung.

Magnusson scheitert an Christensen. Gudmundsson humpelt von der Platte. Ein Ausfall des Kapitäns der Gastgeber wäre ein herber Verlust.

Es geht weiter

Der SCM geht in einer gutklassigen Partie mit einer 16:13-Führung in die Pause. Magnusson erzielte bislang sieben Treffer. Wir melden uns mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit wieder.

Magnusson trifft per Siebenmeter zum 12:10. Es ist sein fünfter Treffer.

Musa dreht sich am Kreis und netzt zum zweiten Mal ein.

Im Tor der Schweden zeigt Espen Christensen bisher eine bärenstarke Leistung. Magnusson kommt dennoch zu seinem dritten Treffer. Somit geht der SCM mit 7:6 in Führung.

Magnusson gleicht per Siebenmeter zum 4:4 aus. Doch im Gegenzug gehen die Gastgeber erneut in Führung.

Tor-Garant Nyfjäll

Kreisspieler Adam Nyfjäll ist der Torjäger von IFK. Mit 128 Toren in der Meisterschaft und 67 Treffen in der European League. Christian O´Sullivan: "Nyfjäll ist technisch gut, einer der besten Spieler von IFK diese Saison. Ab Sommer geht er dann zu Wetzlar in die Bundesliga."