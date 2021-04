"Never change a winning team". Nicht ganz. Bei den Gastgebern wechselt Trainer Christian Titz nach dem furiosen 2:0 in Rostock einmal und bringt zum Anfang Bertram für Rorig.

FCM empfängt Zwickau

Start in die Englische Woche und Ost-Duell: Das sind die Drittliga- Zutaten am Sonnabend in Magdeburg, wo die Mannschaft der Stunde den FSV Zwickau empfängt. Mit einem Dreier würde der FCM in der Tabelle den Gästen auf die Pelle rücken. Im Hinspiel gab's ein 1:0 für Magdeburg dank eines Traumtores von Andreas Müller.