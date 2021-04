"Besser Volleyball spielen"

"Es geht also in erster Linie darum, dass wir jetzt besser Volleyball spielen. Dazu gehören viele Details, wie zum Beispiel druckvollere Aufgaben, mehr Präzision in den einzelnen Elementen. Wir müssen auch den einen oder anderen Ball mehr in der Abwehr rauskratzen", forderte DSC- Cheftrainer Alexander Waibl auf der Homepage des Vereins.