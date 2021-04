Ballgewinn der Nürnberger an der Seitenlinie, Pass auf Borkowski, der schießt im Strafraum - Männel hält.

Ich bleibe dabei, dass sich Aue mit dem eigenen Spielaufbau schwer tut. Nürnberg macht die Räume zu und den Gastgebern fällt dagegen wenig ein. Grad zeigt die Tendenz eher in Richtung FCN.

4:0 Fouls auf Seiten von Aue. 67 Prozent gewonnene Zweikämpfe pro Nürnberg. Wobei: So eindeutig scheint das Spiel vom Verlauf her nicht, wie diese Statistik hergibt.

Ein erstes Fazit fällt schwer. Erwarten Sie bitte nicht von mir, dass ich Ihnen prophezeie, in welche Richtung das Spiel kippt.

Erster Höhepunkt! Möller Daehli schickt Shuranov in den freien Raum, der schließt im Strafraum ab und trifft den linken Außenpfosten!

im Erzgebirge. Aue spielt wie gewohnt in einem 4-2-1-3 (4-2-3-1)-System mit Hochscheidt rechts und Krüger links, die Testroet im Sturmzentrum flankieren.

Aue hat Anstoß. Dann fangen wir hier mal langsam an.

Das Wetter in Aue: teils bewölkt, 14 Grad. Gutes Fußballwetter.

Noch 1,75 Stunden bis zum Anpfiff. Wir geben euch hiermit schon einmal den Schiedsrichter bekannt. Ein erfahrener Mann: Manuel Gräfe. An den Seitenlinien laufen Markus Sinn und Marcel Schütz entlang, die Tafel hält Max Burda. Den Schlüssel zum Kölner Keller haben sich Bastian Dankert und Marcel Unger abgeholt.

Allerdings fehlt bei Nürnberg Stürmer Manuel Schäffler, der am Wochenende im Training einen Schlag aufs Knie bekam. Am Montag folgte nach einer MRT-Untersuchung die Diagnose: kleiner Innenbandanriss im Knie.

Robin Hack ist bei Nürnberg nach wochenlanger Verletzungspause nun doch wieder dabei. Allerdings werde er wohl zunächst auf der Bank Platz nehmen, wie Trainer Robert Klauß auf der Pressekonferenz am Montag sagte.

Bei den Gastgebern aus dem Erzgebirge fallen weiterhin die beiden langzeitverletzten Innenverteidiger Malcolm Cacutalua (Knieprobleme) und Fabian Kalig (Knorpelschaden) aus. Anzunehmen ist also, dass Aue-Trainer Dirk Schuster in der Innenverteidigung erneut auf Sören Gonther und Florian Ballas setzen wird.

Auch Gegner Nürnberg hatte in den vergangenen Tagen etwas mehr Zeit, sich auf das Spiel vorzubereiten. Auch das für Samstag (17. April) angesetzte Spiel des "Club" gegen Holstein Kiel fiel Corona zum Opfer. Diese Partie wird am Dienstag (27. April) nachgeholt.

Aue vor großem Pensum

Coronabedingt musste die für Samstag (17. April) angesetzte Partie der "Veilchen" beim Karlsruher SC abgesagt werden. Diese Partie wird nun am Montag (26. April) nachgeholt. Zuvor reist Aue noch am Freitag (23. April) zu Eintracht Braunschweig - drei Spiele in sieben Tagen.