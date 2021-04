29' Foul an Zolinski Ben Balla rammt ihn von hinten nieder. Schuster und Co Hensel springen auf. Kein Wunder, direkt vor der Bank der Auer.

28' HSV Man hat das Gefühl, dass der Sieg von Sandhausen gestern gegen den Hamburger SV den Braunschweigern in die Glieder gefahren ist.

27' Angezogene Handbremse Die Partie hat die Handbremse noch nicht gelöst. Aber an Aue liegt das nicht.

22' Ohne Fans Es ist wieder so ein Spiel, bei dem man sich fragt, ob Braunschweig auch mit heimischen Fans so passiv agieren könnte.

20' Nächster Abschluss Von Fandrich von halblinks, der da eingelaufen kam - Fejzic packt zu. Der Ball war zu mittig.

20' Ballbesitz 64:36 Prozent für Aue. Das spricht eine klare Sprache.

18' Aue gut drin Aue mit einem guten Auftritt bislang. Sie können sich dann gerne auch einmal belohnen.

16' Pfosten Aue Ballas volley aus 16 Metern nach einem abgewehrten Ball - die Kugel klatscht an den rechten Pfosten!

15' Lange Bälle Aue versucht es hier immer wieder mit langen Bällen.

10' Hartes Duell Zolinski liegt nach einem harten Zweikampf mit Diakhite am Boden. Es geht aber wohl weiter für ihn.

6' Aue mutig In diesen ersten Minuten versucht Aue Betrieb zu machen.

6' Fandrich Nach einem abgewehrten Freistoß von rechts zieht Fandrich volley aus 18 Metern ab - klar vorbei. Aber ein Versuch war es wert.

1' Nazarov Gleich ein Schuss aus 18 Metern von dem Mann, der unter Daniel Meyer nicht so richtig zum Zug gekommen war. Der Ball flog aber klar drüber.

1' Anpfiff Es geht los.

Gute Bedingungen Sonnenschein in Braunschweig. Das schaut sehr angenehm aus.

Startelf Gastgeber Bär, Kammerbauer und Kessel sind bei der Eintracht draußen. Für sie kommen Abduhalli, Proschwitz und Nikolaou.

Guter Tipp 1:1 Sieben der vergangenen 14 Begegnungen endeten übrigens 1:1.

Noch kein 0:0 In den 25 Partien zwischen Aue und Braunschweig gab es noch kein 0:0.

Intertoto-Cup Wer erinnert sich noch an den Cup zugunsten des Sportwettens? 1985 trafen beide aufeinander. Das Hinspiel in Braunschweig endete 1:2. Das Spiel in Aue gewann der FCE nach 0:2 noch 3:2! Vor 25.000 Zuschauern ...

Hinspiel historisch Da schaffte Aue nach Rückstand noch ein 3:1. Der erste Sieg gegen Braunschweig nach zehn Jahren und seit zehn Partien ohne Erfolg zuvor.

Aue auswärts Da schwächelt der FCE in der 2. Liga schon fast traditionsgemäß. Vor dem 1:1 in Regensburg gab es vier Niederlagen in der Fremde.

Nikolaou Der Ex-Dresdner Nikolaou hat gerade eine Covid-19-Erkrankung überstanden.

Ersatztorwart Dornebusch war mal in Magdeburg, Stürmer Bär war auch mal in Zwickau. Und Trainer Daniel Meyer arbeitete auch schon in Aue. Dort begann seine Karriere in Liga zwei. Er war 2018 vom 1. FC Köln II gekommen. Nach etwas mehr als einem Jahr war dann Schluss.

Verteidiger Jannis Nikolaou kam von Dynamo Dresden und war auch schon beim FC Rot-Weiß Erfurt aktiv.

Mitteldeutsche Vergangenheit Mit Schlüter (Nordhausen, Cottbus), dem von Magdeburg zurück geholten Torwart Fejzic, den Ex-Auern Wydra und Kaufmann sowie dem gebürtigen Weißenfelser Proschwitz gibt es einige bekannte Namen bei der Eintracht.

Startelf Braunschweig Die Eintracht beginnt mit dem von Schuster hochgelobten Ji. Der wäre eigentlich ein Bundesliga-Kicker. Aber der hochtalentierte Offensivmann ist relativ verletzungsanfällig.

Belastungssteuerung Da es schon am Montag in Karlsruhe weiter geht - Aue wird dazwischen aber wieder nach Hause fahren - wird Schuster auch die Belastung seiner Kicker im Kopf haben.

Drei Änderungen bei Aue Im Vergleich zum 0:1 am Dienstag gegen Nürnberg setzt Schuster auf drei Neue in der Startelf: Ballas, Zolinski und Riese. Sie kommen für Bussmann, Hochscheidt und Gnjatic.

Hochscheidt auf der Bank Bei seiner Rückkehr nach Braunschweig nimmt Jan Hochscheidt zunächst auf der Bank Platz.

Auer Abwehr Die Abwehrformation ist noch nicht ganz klar. Da ist ja Breitkreuz jemand, der sowohl innen als auch außen agieren kann. Und auch Strauß ist da flexibel.

Ballas mit dabei Die Aufstellung von Aue ist da. Verteidiger Florian Ballas hat es ins Team geschafft. Da standen die Chancen ja "50:50".

Sieg fast Pflicht So gesehen ist der Druck heute für Braunschweig noch einmal viel höher geworden. Sie müssen fast gewinnen. Aue hat immerhin immer noch neun Punkte Vorsprung auf Rang 16.

Lage im Keller Braunschweig hat jetzt nur noch zwei Zähler Vorsprung - auf Sandhausen. Und die haben noch zwei Partien in der Hinterhand. Zwei Remis dabei würden schon reichen, weil Sandhausen das bessere Torverhältnis hat.

Lage nun zugespitzt Das überraschende 2:1 vom Donnerstagabend des SV Sandhausen gegen Aufstiegsanwärter Hamburger SV hat die Lage im Tabellenkeller mächtig aufgeheizt.

Braunschweig Der Aufsteiger kämpft um den Klassenerhalt und hatte nach einem guten Jahr 2021 drei Punkte Vorsprung vor dem 16. Osnabrück. Das 0:3 zuletzt in Fürth war ein Stück weit eingeplant. Gegen Aue sollen aber wieder Punkte her. Zumal es nur noch vier Spieltage sind.

Optimistisch In Sachen Klassenerhalt ist Schuster weiterhin optimistisch. 37 Punkte hat man, 40 sollten reichen. Zudem gibt es zehn Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Glas halbvoll Zuletzt gab es für Aue zwei Heimniederlagen. Gegen St. Pauli (1:3) und Nürnberg (0:1). Für Trainer Schuster ist das Glas dennoch "halbvoll", weil gegen den FCN die Mentalität stimmte. Nur die Zielstrebigkeit fehlte offensiv.

Keine Panik in Aue Trotz zuletzt zwei Heim-Niederlagen und nur einem Punkt aus drei Partien gibt es keine Panik beim FCE. Trainer Schuster weist auf den kleinen Kader und zuletzt einige Ausfälle hin.

Isolation Ab dem 12. Mai wird also der FC Erzgebirge in Isolation geschickt. Ab dem 3. Mai beginnt bereits die Vorstufe, dann sollen sich die Spieler nur im Haushalt und beim FCE aufhalten.

Quarantäne-Trainingslager Für die letzten beiden Spieltage hat die DFL heute eine Art "Quarantäne- Trainingslager" für alle 36 Erst- und Zweitligisten festgesetzt.

2,8 Millionen Euro Bis Mitte September muss der Klub einen Liquiditätsnachweis von 2,8 Millionen Euro erbringen. Das werde ein "Kraftakt", man sei aber "guten Mutes", so Pressesprecher Peter Höhne.

Lizenz mit Auflage Die PK von Aue vor der Partie in Braunschweig begann mit der Nachricht, dass die Veilchen die Lizenz für 2021/2022 bekommen haben. Daran ist aber eine Auflage gebunden.

Dritter Matchball Die Partie sehen die Veilchen als dritten Matchball für den Klassenerhalt. Bei einem Sieg hätte man 40 Punkte. Die reichen normalerweise.