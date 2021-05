Florian Schnorrenberg könnte am Samstag als erster HFC-Trainer drei Spiele in Folge gegen den FCM gewinnen. "Es ist ein Prestige- Duell. Wir wissen, dass das der kleine i-Punkt wäre, wenn wir es ein drittes Mal schaffen könnten."

Sowohl Halle als auch Magdeburg haben es zum Saisonabschluss noch einmal richtig krachen lassen. Während der HFC vier Siege an den letzten fünf Spieltagen einfuhr, wurde der unglaubliche Lauf des FCM (29 Punkte aus elf Spielen) erst zum Saisonende gestoppt. In der Drittliga-Abschlusstabelle hat der HFC die Nase mit einem Pünktchen (52) knapp vorn.

Damit stehen sich beide Teams zum insgesamt dritten Mal in dieser Saison gegenüber. In den vorangegangenen Begegnungen schlug das Pendel zugunsten des HFC aus: 2:0 und 1:0 hieß es jeweils nach 90 Minuten.

FSA-Pokal "eingefroren"

Da der Landespokal in Sachsen- Anhalt in dieser Saison vor dem Achtelfinale coronabedingt unterbrochen wurde, benannte der Verband in Abstimmung mit den im Wettbewerb verbliebenen Klubs den HFC und den FCM für das "Qualifikationsspiel" zur Teilnahme am DFB-Pokal. Der "eingefrorene" FSA-Pokal soll kommende Saison fortgesetzt werden.