Es dauerte im Stadion Rote Erde zehn Minuten,dann nistete sich Dresden in der Hälfte des BVB ein. Linksverteidiger Philip Heise gehörte zu den Aktivposten. Die bis dahin beste Gelegenheit besaß aber Dortmund, Talent Julian Hettwer zirkelte die Kugel aus der Drehung an die Latte (25.). Danach kam Dresden auf Touren: Mittelstürmer Christoph Daferner schoss nach Flanken von rechts (32.) und links (34.) jeweils knapp vorbei. Vor der Pause lag das 0:1 dann richtig in der Luft: Die Sachsen kamen durch Aljaz Casar (42.), Vinko Sapina (43.) und Heise (44.) zu Abschlüssen im Minutentakt. Zweimal rettete BVB-Schlussmann Marcel Lotka seinem Team das 0:0. Weder 72 Prozent Ballbesitz noch 11:2-Torschüsse führten zu einem Dresdner Treffer.