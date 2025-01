Nachdem das Debüt für Härtel am vergangenen Spieltag in Hannover mit 1:2 verloren ging, wollten die Veilchen vor eigenem Publikum den ersten Dreier im laufenden Kalenderjahr einfahren. So lautete die Devise. Kein leichtes Unterfangen, angesichts der Anzahl an Spielern, die nicht zur Verfügung standen. Die erkrankten Ali Loune, Tim Hoffmann, William Kallenbach und Steffen Nkansha fehlten ebenso wie die gesperrten Kilian Jakob (Rotsperre) und Maxim Burghardt (Gelbsperre). Für die beiden rückten Boris Tashchy und Ricky Bornstein in die Startelf. Osnabrücks Coach Marco Antwerpen schickte die gleiche Truppe auf den Rasen, die am vergangenen Spieltag Sandhausen mit 3:2 geschlagen hatte.

Aus der Kabine kamen die Gäste mit neuer Taktik und damit zunächst besser ins Spiel. Osnabrück lief Aue nun hoch an und störte den Gastgeber beim Spielaufbau in der eigenen Hälfte. Aue unterliefen in dieser Phase immer wieder Fehler, die von den Niedersachsen jedoch ungenutzt blieben. Den Schwung der ersten fünf bis zehn Minuten hielten die Osnabrücker jedoch nicht aufrecht, sodass das Spiel wieder in die Muster der ersten Hälfte verfiel. Die beste Gelegenheit des Spiels vergab Marcel Bär in der 71. Minute, als er nach einem Eckball und der Kopfballablage von Erik Majetschak aus kurzer Distanz per Flachschuss am Pfosten scheiterte.