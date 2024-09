Die Gäste waren nur kurz geschockt und suchten im Anschluss wieder den Weg nach vorn. In der 25. Minute kam auch der SVWW zur ersten guten Gelegenheit: Nach einer Flanke von rechts rettete Tim Hoffmann im Strafraum mit einer Grätsche gerade noch rechtzeitig vor Nick Bätzner. In der höhepunktarmen Partie meldete sich der FCE in der 33. Minute eindrucksvoll zurück: Marcel Bär legte für Mika Clausen auf, der zentral aus 19 Metern die Kugel zum 2:0 in die Maschen beförderte. In der Folge plätscherte die Partie vor sich hin, da beide Teams immer wieder zu schnell den Ball verloren. In der Nachspielzeit wurde es jedoch nochmals für Aue gefährlich, als Gino Fechner die Kugel aus sechs Metern über die Latte setzte.

Bildrechte: IMAGO/Picture Point