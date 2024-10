Dynamo legte von Beginn an los und setzte die Gastgeber früh unter Druck. Die erste Chance für die Schwarz-Gelben hatte Christoph Daferner in der 7. Minute mit einem Kopfball vom Fünfmetereck, den SVWW-Keeper Florian Stritzel aber entschärfen konnte. Auch im Anschluss blieb Dresden am Drücker, während Wiesbaden auf Konter lauerte. In der 21. Minute schlugen die Gastgeber dann eiskalt zu: Nach einer Eingabe von Florian Carstens verlängerte Nick Bätzner die Kugel zu Fatih Kaya, der am langen Pfosten zur völlig überraschenden Führung einköpfte.

