Aber der bei den Cottbusern seit Anfang Dezember schmerzlich vermisste Torjäger Thiele zündete das mit fast 20.000 Zuschauern ausverkaufte "Leag Energie Stadion" wieder an. Thiele verlängerte Erik Talligs Flanke gekonnt über den Scheitel ins lange Eck. "Dieses Tor machen in so einer Situation ganz Wenige", holte Trainer Wollitz aus zur ausführlichen Eloge auf den 33-Jährigen. "Es zeigt aber auch sein Selbstvertrauen, seinen Wert für die Mannschaft. Sein Anspruch ist genau das, in so einer Situation den Kopf herauszustrecken, Verantwortung zu übernehmen, seine ganze Persönlichkeit und Qualität auf den Platz bringen."