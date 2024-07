Mit fast 64 Jahren Verspätung kommt es im Erzgebirge am Wochenende zu einem besonderen Fußballspiel. Der FC Erzgebirge lädt zu einem „internationalen Nachholspiel im Europapokal der Landesmeister“. Am Samstag, 6. Juli, empfangen die "Veilchen" den Glenavon Football Club aus Nordirland.

Zu dem Duell der Nordiren und der Wismut kommt es aber nie: Die britische Regierung verweigerte mitten im kalten Krieg den Fußballern aus der DDR das Visum. Auch die Vermittlung der Europäischen Fußballunion UEFA scheiterte. So wurde Glenavon disqualifiziert. Aue kam kampflos weiter und schaffte es bis ins Europapokal-Achtelfinale, wo der SC gegen Rapid Wien in drei Spielen ausschied.

"Früher gehörten beide Teams wirklich zu den ganz Großen in ihren jeweiligen Ligen", blickt Glenavon-Manager Stephen McDonnell zurück. Beim Premiership-Zehnten der Vorsaison freut man sich auf das Duell im Erzgebirge: "Das wird eine tolle Herausforderung für uns, gegen ein Team dieser Klasse anzutreten", so McDonnell.

Und fast hätte auch die Neuauflage des einst von der Politik verhinderten Spiels abgesagt werden müssen. Während es 1960 Probleme bei der Einreise der Wismut-Elf gab, war diesmal die Ausreise von Glenavon schwierig. Wegen eines Streiks der Fluggesellschaft wurde der Flug der Nordiren am Montag gestrichen. Am Dienstag dann kam die Entwarnung: Die Gäste von der Insel konnten auf einen anderen Flug umbuchen – dem Anpfiff am Samstag sollte also nichts mehr im Weg stehen.