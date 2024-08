Der Georgier war schon in seiner aktiven Zeit bei den Veilchen ein absoluter Publikumsliebling. Von 2002 bis 2005 kickte "Shubi" für Aue, schaffte den Aufstieg in die 2. Bundesliga unter Kulttrainer Gerd Schädlich. Insgesamt bestritt er 79 Pflichtspiele für Aue. "Es hat sich einiges verändert, damals gab es nicht so schöne Tribünen", erklärt er, fügt aber hinzu: "Aber Flair und Fans sind immer noch da, da kann man nur neidisch sein. Ich werde dafür sorgen, dass die Jungs zahlreich dort oben ankommen.“

