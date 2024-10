Klare Worte von Sportgeschäftsführer Heidrich

Während Dotchev also darum bemüht war, keine Unruhe aufkommen zu lassen ("Auf keinen Fall draufhauen, denn das wäre für mich absolut nicht in Ordnung") und die Probleme nach der Englischen Woche analysieren und aufarbeiten will, wurde Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich schon jetzt deutlicher.

"Wir befinden uns zweifellos in der schwierigsten Phase seit fast zwei Jahren. Da gibt es nichts zu beschönigen", wird er in einem Mitteilung des Vereins zitiert. "Fußball ist und bleibt Ergebnissport. Unter dem Strich haben wir verloren. Als die Waage in der zweiten Halbzeit zu unseren Gunsten auszuschlagen schien, bekamen wir fast aus dem Nichts das 1:2. Das hat nichts mit Pech zu tun, sondern war inkonsequent verteidigt", so der Ex-Profi.

Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Man müsse sich das Glück, welches zu Saisonbeginn auf Seiten der "Veilchen" war, wieder "erarbeiten und erzwingen. Alle Beteiligten sind am Sonntag in der Pflicht. Ungeachtet der jüngsten Resultate, des Gegners oder der Belastung am Ende einer englischen Woche. Das darf keine Rolle spielen", sagte Heidrich weiter.

Unterschiedliche Wahrnehmung