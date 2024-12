Wer neuer Trainer bei Erzgebirge Aue wird, steht seit dem Mittwoch (11.12.12024) bereits fest. Jens Härtel soll die Veilchen auf dem tiefen Tal holen. Doch der 55-Jährige wird erst am 2. Januar an der Seitenlinie stehen. Bis dahin stehen noch zwei Spiele an, am Samstag in Sandhausen (14 Uhr live im TV und im Liveticker) und zum Jahresabschluss das Heimspiel gegen 1860 München. Aues Interimstrainer Jörg Emmerich sah trotz der Niederlage vergangene Woche in Ingolstadt gute Ansätze und blickt optimistisch auf das Wochenende. "Wir haben vorige Woche ein anderes Gesicht gezeigt, standen kompakter. Nur die Chancen haben wir nicht genutzt. Wir müssen gegen Sandhausen stabil sein, dann könnte sich dort eine Verunsicherung breitmachen", erklärte Emmerich.