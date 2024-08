All das dürfte in den Überlegungen der SGD-Verantwortlichen eine Rolle gespielt haben. "Tom ist mit dem Wunsch an uns herangetreten noch in dieser Saison den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen zu können und in die 2. Bundesliga zu wechseln. Wir wissen um seine Qualitäten auf dem Platz und hätten ihn deshalb weiterhin gern als Bestandteil in unserem Team gesehen. Der Transfer macht aber für den Spieler sportlich und uns als Verein wirtschaftlich Sinn, sodass wir Tom keine Steine in den Weg legen wollten“, sagte Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport der SGD.