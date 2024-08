Einzig, wenn Kaars seine Füße im Spiel hatte, wurde es gefährlich. Um ein Haar hätte der 25-Jährige das Spiel in der Anfangsphase in die richtigen Bahnen gelenkt, doch sein Schuss aus 17 Metern strich knapp am Pfosten vorbei. Weitere Topszenen verbuchten die Magdeburger, die zwar Spielkontrolle hatten, aber keinen Druck aufbauten, nicht. Dabei wollte Titz vor allem eins: "Keine Atmosphäre und Euphorie aufkommen lassen."

Was passiert, wenn knapp 17.000 Fans im Hexenkessel am Bieberer Berg in Wallung geraten, bekam der FCM zu spüren, als ein Anfängerfehler den Gastgebern das 1:0 durch den Ex-Hallenser Alexander Sorge ermöglichte. "Unser Spieler zieht den Kopf ein, anstatt den Ball wegzuköpfen. Das war so klar und darf so nicht passieren", ärgerte sich Titz über den Bock seines Innenverteidigers Jean Hugonet, der nach einer Freistoß-Eingabe unter dem Ball durchsegelte und erst gar nicht nach oben sprang.