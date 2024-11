Miroslav Jagatic, Trainer des Tabellenzwölften der Regionalliga Nordost, nahm das Spiel nicht auf die leichte Schulter, ahnte was seinen Jungs blüht und wechselte im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Hertha BSC II nur auf einer Position. Bunge rotierte für Stanley Ratifo - auf Tour mit der Nationalmannschaft von Mosambik - in die Startelf.

Und jener Bunge erwies sich als Glücksgriff. Der gebürtige Leipziger, glühender Chemie-Fan und seit Sommer Spieler der Grün-Weißen, bescherte seiner Mannschaft mit einer wunderbaren Einzelaktion die Führung. Der 28-Jährige pflückte einen Ball aus der eigenen Hälfte herunter, zog energisch in den Strafraum und schloss aus 14 Metern flach ins Eck ab: 0:1 (18.). Erste Chance, erstes Tor.

Aufregend wurde es dann in der Halbzeit. Während Jagatic und Köhler die Sinne der Spieler schärften wurden die Viertelfinals ausgelost. Der Sieger des Duells in Auerbach hat Heimrecht gegen Lok Leipzig.

Es schien, als lähmte die Chemiker der Gedanke an das Duell mit dem Stadrivalen. Jedenfalls verteidigten die Leutzscher plötzlich luftig und ermöglichten Auerbachs Tim Kaiser zwei gute Chancen. Als der Gastgeber auf das 1:1 drückte, schlug erneut Bunge humorlos zu. Mit einer Finte narrte er seinen Gegenspieler und schob von der Strafraumgrenze mit links ins lange Eck ein: 0:2 (66.).

Miroslav Jagatic (BSG Chemie Leipzig): "Wir haben richtig gut ins Spiel gefunden. Was wir uns vorgenommen haben, klappte – nicht nur spielerisch, sondern auch von der Mentalität her. Bei den Bodenverhältnissen war Kampfgeist gefragt, und den haben wir gezeigt. Nach Wiederanpfiff war Auerbach richtig eklig, da ging es hin und her. Nach dem zweiten Tor waren wir dann aber im sicheren Fahrwasser."