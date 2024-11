Trainer Miroslav Jagatic musste den verletzten Paul Horschig ersetzen, begann ansonsten aber mit identischen Elf wie beim 1:1 gegen den HFC. Florian Brügmann ersetzte Horschig in der Innenverteidigung. Die Defensive der Leipziger war auch von Beginn an gefordert und wurde zunächst von Hertha überrumpelt.



Dion Ajvazi setzte sich zuerst im Zweikampf gegen Julian Weigel durch, bevor er das Spielgerät aus spitzem Winkel ins lange Eck beförderte – 1:0 (2.). Wie in Schockstarre brauchten die Leipziger lange, um in die Partie zu finden. Stattdessen schraubte die "Alte Dame" am nächsten Treffer. Nach einer Flanke bewahrte die Leipziger gegen Ensar Akasakal nur noch das Aluminium vor dem nächsten Gegentreffer.