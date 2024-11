Bildrechte: IMAGO/Focus Images

Fußball | Champions League Celtic Glasgow: Kühn, Maeda und Co. brillieren bei RB-Generalprobe

04. November 2024, 12:49 Uhr

In Schottland ist Celtic Glasgow das unangefochtene Maß aller Dinge. Das bekam nun der in dieser Saison eigentlich so aufmüpfige FC Aberdeen zu spüren. Mitverantwortlich für die jüngste Machtdemonstration war der einstige Auer und RB-Jugendspieler Nicolas Kühn. Ein Blick auf die Situation der Grün-Weißen vor dem Champions-League-Spiel am Dienstagabend gegen RB Leipzig.