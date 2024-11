Auf dem Weg zu den ersten Punkten in der Königsklasse muss Rose wie beim BVB auf Castello Lukeba (muskuläre Probleme) verzichten. Dafür gab ein anderer Stammspieler Entwarnung. Torhüter Peter Gulacsi, der beim 1:2 in Dortmund wieder umgeknickt war und kurzzeitig behandelt werden musste, kann auflaufen.

Ansonsten zehren die vergangenen englischen Wochen an der Mannschaft. Die "Müdigkeit", so Rose, habe sein Team aber bis zum Spiel "aus den Kleidern geschüttelt". Vor den mit vier Punkten gut gestarteten Schotten hat Rose Respekt. "Sie sind in guter Form, haben einen guten Plan", sagte der Coach, der zugab, "ein Stück weit Fan von diesem Klub" zu sein, "weil: tolle Fankultur, tolle Historie, tolles Stadion und den Trainer mag ich auch".