Benjamin Henrichs kehrt für die anstehenden Nations-League-Spiele in den Kader der deutschen Nationalmannschaft zurück. Da Linksverteidger David Raum nach der Operation an seinem Sprunggelenk noch länger ausfällt, ist der defensiv flexibel einsetzbare Henrichs der aktuell einzige Akteur von RB Leipzig im DFB-Aufgebot.

Durch die beiden Siege hatte die Nationalmannschaft bereits den Einzug ins Viertelfinale der Nations League geschafft. Mit einem weiteren Erfolg gegen Bosnien-Herzegowina am 16. November (20:45 Uhr) oder am 19. November (20:45 Uhr) in Budapest gegen Ungarn kann Deutschland den Gruppensieg perfekt machen. "Wir wollen nach dem vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale den Gruppensieg in der Nations League perfekt machen - möglichst bereits vor unseren Fans im Heimspiel in Freiburg. Der erstmalige Einzug ins Final Four ist für uns im kommenden Jahr ein wichtiges Zwischenziel auf dem Weg zur WM 2026. Wir haben einen starken Kader beisammen, auch wenn wir verletzungsbedingt auf einigen Positionen umbauen müssen", sagte Nagelsmann.