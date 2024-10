Nach David Raum muss mit Benjamin Henrichs auch der zweite deutsche Nationalspieler von RB Leipzig von der Nationalmannschaft abreisen. Wie der DFB am Mittwoch (09.10.2024) mitteilte, leidet der 27-Jährige an Rückenbeschwerden und verließ das deutsche Teamquartier in Herzogenaurach.

Außenbahnspieler Henrichs, der von RB Leipzigs Trainer Marco Rose für seine Polyvalenz geschätzt wird, ist bereits der siebte Spieler, der Bundestrainer Julian Nagelsmann für die kommenden zwei Länderspiele fehlt. Am Freitag (11.10.2024) spielt die DFB-Auswahl in Zenica gegen Bosnien und Herzegowina, am Montag (14.10.2024) in München gegen die Niederlande.