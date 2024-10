RB Leipzig muss auf unbestimmte Zeit auf David Raum verzichten. Wie der Bundesligist am Dienstag (8. Oktober) bekanntgab, wurde beim 26-jährigen Linksverteidiger eine Bandverletzung im rechten Fußgelenk diagnostiziert. Raum wird bereits am Mittwochmorgen operiert und seinem Verein "längere Zeit fehlen". Zur genauen Ausfalldauer machte RB keine Angaben.

Bereits am Montagabend war bekanntgeworden, dass Raum für die anstehenden Nations-League-Spiele mit dem DFB-Team gegen Bosnien Herzegowina (Freitag) und die Niederlande (Montag) nicht zur Verfügung stehen wird. Für den 26-fachen Nationalspieler, der zuletzt erste Wahl als linker Außenverteidiger war, rückt nun Robin Gosens nach fast einem Jahr wieder ins DFB-Team nach. Gosens war kurz vor dieser Saison von Union Berlin zum AC Florenz gewechselt.

Raum hatte sich die Verletzung beim Auswärtsspiel am vergangenen Sonntag in Heidenheim zugezogen, dass RB mit 1:0 gewann. Der Verteidiger stand in der Startelf und wurde nach 69 Minuten ausgewechselt.