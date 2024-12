Heimlicher Held des 3:0-Sieges war aber ein erst 19-Jähriger. Antonio Nusa bereitete alle drei Treffer vor. Der norwegische Nationalspieler war auf der Außenbahn ein ständiger Unruheherd, hatte eine für einen Offensivspieler starke Zweikampfquote (57 Prozent) und brachte 86 Prozent seiner Pässe an. Anders als in vorangegangenen Spielen, als Nusa nach einem gewonnenen ersten Zweikampf den zweiten und dritten Gegenspieler auch noch ausspielen wollte, zeigte sich der Offensivmann gegen Frankfurt gereift. Alle drei Tore konnten entstehen, weil Nusa eben nicht den nächsten Zweikampf suchte, sondern seine Mitspieler direkt anspielte.

Das war auch Rose nicht entgangen, der Nusa lobte und forderte: "Antonio hat seine besten Spiele als Flügelverteidiger gemacht. Am Ende des Tages ist er schon ein Spieler, der gerne auch ins Eins gegen Eins geht. In den Räumen tut er sich noch ein bisschen schwer." Immer wieder hatte Leipzigs zunehmend unter Druck geratender Trainer an seinem jungen Offensiv-Juwel festgehalten, ihn in Pressekonferenzen gelobt und in Einzelgesprächen gestärkt. Mit seinen drei Assists zahlte Nusa das Vertrauen nun zurück und rettete Rose damit wohl auch den Job.