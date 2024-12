Marco Rose behielt den noch übrig gebliebenen Kader am Montag (9. Dezember 2024) recht leicht im Blick. Im dicken Winterparka und mit weißer Mütze beobachtete der Trainer von RB Leipzig ganz genau, wie sich der Rest seiner Feldspieler auf das Champions-League-Spiel an diesem Dienstag an einem düster-grauen Dezember-Tag mit Flutlicht bereits um 15.00 Uhr einstimmten. Manche würden ein bisschen frische Luft schnappen, kommentierte Rose in der anschließenden Pressekonferenz etwas scherzhaft zur unterschiedlichen Belastung seines Personals im Abschlusstraining.