Drei Tage nach dem Pokaltriumph gegen Eintracht Frankfurt ließen es die Leipziger etwas ruhiger angehen. Willi Orban & Co. kontrollierten in der ersten Halbzeit das Spiel, zogen nur punktuell das Tempo an. Heraus sprangen deswegen lange Zeit nur Halbchancen für Openda. Der erste ernsthafte Schuss aufs Kieler Tor allerdings war dann drin. Genau genommen war es der zweite Schuss, denn Seskos ersten konnte Keeper Weiner noch parieren. Im Nachwaschen war der Slowene, der sich den Ball noch in der eigenen Hälfte geschnappt hatte, dann erfolgreich (27.). Und Kiel? Die Gastgeber blieben absolut harmlos - bis zur 45. Minute: Da war Porath links mal schneller als Seiwald, seinen Schuss aus spitzem Winkel hielt jedoch Peter Gulacsi.

Die Halbzeitpause tat offenbar nur den Kielern gut. Die spielten nun mit deutlich mehr Elan, drängten die extrem passiven Leipziger in deren Drittel. Mehrfach lag der Ausgleich in der Luft. In der 48. Minute z.B., als RB-Keeper Gulcsi bei einer missglückten Abwehraktion Phil Harres abräumte und viele (vergeblich) auf einen Elfmeterpfiff warteten. Kiels Einwechsler Steven Skrzybski hatte danach das 1:1 gleich zwei Mal auf dem Fuß, scheiterte aber an Gulacsi (58.) und traf nur die Latte (66.). RB-Konter gegen hoch aufgerückte Gastgeber waren selten - sorgten aber für die Entscheidung. Und zwar in Form eines schmeichelhaften Foulelfmeters, den Openda herausholte und Silva verwandelte (69.). Danach gab Kiel zwar noch mal alles, aber RB ließ nichts mehr anbrennen.