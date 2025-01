Graz oder Klagenfurt: Hauptsache Champions League

Ob nun in Graz oder Klagenfurt gespielt wird, mag bei vielen Sturm-Fans sicherlich eine emotionale Debatte auslösen, RB Leipzig dagegen dürfte es schnuppe sein. Denn während am XXL-Spieltag mit 18 gleichzeitigen Partien für mehrere Teams noch einiges auf dem Spiel steht, endet die Europa-Reise von RBL-Cheftrainer Marco Rose und seiner Mannschaft am Wörthersee. Landschaftlich ganz schön, aber letztlich auch ganz anders als eigentlich geplant.

Aber nach den sechs Niederlagen zum Auftakt war das Ausscheiden schon vor Weihnachten besiegelt, da half auch das 2:1 gegen Sporting Lissabon in der Vorwoche nichts. Nun geht es lediglich darum, sich mit Anstand aus der "Königsklasse" zu verabschieden. Und vielleicht noch ein bisschen Geld einzukassieren. Immerhin entlohnt die UEFA jeden Sieg in der Gruppenphase mit 2,1 Millionen Euro. Und auch der Platz in der Tabelle wird noch einmal vergütet. Hier hat RB maximal noch die Chance auf Rang 28, der weitere rund 2,5 Millionen Euro bedeuten würde.

Das Spiel auf jeden Fall verpassen wird Kevin Kampl. Der Routinier fehlte am Dienstag beim Abschlusstraining und wird wie auch Stürmer André Silva fehlen. Kampl war am Samstag bei der Partie gegen Leverkusen vorzeitig mit Wadenproblemen ausgewechselt worden.

Orban zwischen Anspruch und Belastungssteuerung

Auch Roses verlängerter Arm auf dem Spielfeld, Kapitän Willi Orban, will das Spiel nicht einfach so abschenken: "Am Ende ist es die Champions League, du arbeitest ein ganzes Jahr, um dort spielen zu dürfen. Natürlich wollen wir zeigen, dass wir in der Lage sind, Spiele zu gewinnen." In der Partie gegen Lissabon habe man gesehen, dass sich das Team trotz der Ausgangslage "gut motivieren" und die Situation annehmen könne, betonte Orban: "Ich gehe davon aus, dass wir auch bei Sturm Graz eine gute Leistung zeigen werden."