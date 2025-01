"Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Transfer umsetzen konnten, denn Ridle gibt uns zukünftig mehr Möglichkeiten", wird Leipzigs Sportgeschäftsführer in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Er ist auf der rechten Seite flexibel einsetzbar, hat einen ausgeprägten Offensivdrang, ist abschluss- sowie zweikampfstark und gut am Ball. Dazu steht Ridle einfach für Geschwindigkeit und ist in der Bundesliga aktuell der Spieler mit den meisten Sprints."

Ob RB Leipzig auch noch auf der Position des Linksverteidigers an einer Verpflichtung arbeitet, ist aktuell nicht bekannt. In der Hinrunde hatte RB auf der linken Abwehrseite lange auf den verletzten David Raum verzichten müssen. Wegen einer Sprunggelenksverletzung fehlte der 26-Jährige den Leipzigern aber 13 Spiele, kam erst bei Bayern München zu einem achtminütigen Comeback.

Bereits am Donnerstag (9. Januar) hatte RB die Leihe von Talent Yannick Eduardo geändert. Der 18 Jahre alte Mittelstürmer, der in Leipzig bis 30. Juni 2027 Vertrag hat, wird ab sofort an den niederländischen Zweitligisten FC Emmen verliehen. Damit endet zugleich die Leihe an den niederländischen Zweitligisten De Graafschap Doetinchem, für den der ehemalige U19-Spieler seit dem vergangenen Sommer spielte.