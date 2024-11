Rund 1.200 Fans werden am Samstag auf der Müllerwiese erwartet. Die Mehrheit wird der Budissa die Daumen drücken. Regionalliga- Spitzenreiter Lok kassierte vergangene Woche beim 0:2 gegen den Chemnitzer FC die erste Saisonniederlage . Trotz dieser Heimniederlage glaubt Käppler an eine "breite Brust" beim Gegner. "Lok wird als Favorit auf die Müllerwiese kommen. Wir nehmen die Underdog-Rolle ein."

In diesem Jahr geht Bautzen mit einem fast völlig veränderten Gesicht ins Spiel. Mit zehn Spielerwechseln fand ein gehöriger Umbruch statt, mit dem 44-jährigen Steve Dieske steht ein neuer Coach an der Seitenlinie. Nach zwei Siegen zu Saisonbeginn wartet Oberligist Bautzen seit zehn Spielen auf einen Sieg, ist auf Tabellenplatz 15 abgerutscht. Was kann da Hoffnung auf einen Sieg gegen Lok machen? "Wir gehen auch selbstbewusst ins Spiel", so die überraschende Antwort von Käppler, der berichtet, dass man in der Liga oft spät und unglücklich verloren habe.