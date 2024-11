Die spielerisch zwar überschaubare, aber dafür umso härter umkämpfte Partie geriet dann im zweiten Durchgang zum Marathonmatch. Weil Schiedsrichter Rasmus Jessen vorzeitig verletzt passen musste (55.), ging es erst nach 25-minütiger Spielunterbrechung unter Leitung seines Assistenten Toni Bauer und dem 18-Jährigen Jordi Gartner an der Linie weiter. Gartner war an diesem Abend eigentlich im Stadionsicherheitsdienst eingesetzt. Herbstmeister Lok verzweifelte auch in der Folge an den bestens verteidigenden Chemnitzern, für die Joker Jannick Wolter mit dem Schlusspfiff (90.+7) das i-Tüpfelchen setzte.