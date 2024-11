Hoheneder erklärte, was auch für künftige Gegner der Leipziger interessant sein könnte: "Wir haben sie gut analysiert. Wir haben versucht, hoch zu stehen, hoch anzulaufen, sie immer wieder vor Probleme zu stellen. Wir haben ihre Muster erkannt, sie spielen viel über die Außen, und dann versucht, dies so gut wie möglich zu unterbinden."

Ist der Lok-Code damit geknackt? Chemnitz gelang es tatsächlich, gerade in der Phase kurz vor der Pause und im Verlaufe der zweiten Halbzeit, den wuchtigen Angriff von Lok zu entschärfen. Doch auch der FCL hatte seine Chancen: "Wir hatten gleich zu Beginn drei, vier Dinger. In den ersten 20 Minuten müssen wir in Führung gehen. Wir fangen gut an und dann kriegen wir so ein Eierding, das da hinten reinrollt", ärgerte sich Ziane.



Auch nach dem Seitenwechsel gab es Gelegenheiten zum Ausgleich – wie etwa durch Alexander Siebeck (73.). Ähnlich erging es Lok bereits beim jüngsten Auswärtsspiel in Greifswald – nur, dass Noel Eichinger sein Team im hohen Norden mit einem Sonntagsschuss zumindest das 1:1 rettete.