Nach dem desaströsen Auftritt vor heimischer Kulisse gegen die Eulen Ludwigsburg (24:32) unter der Woche (Mittwoch, 23. Oktober) wollten die Bieber beim Auswärtsspiel in Lübeck eine angemessene Antwort geben. Und das ist gelungen. War das Duell in der Anfangsphase noch ausgeglichen (7:7, 17.), war es Keeper Philip Ambrosius, der mit zunehmender Spieldauer die Gastgeber entnervte. Insgesamt glänzte dem Schlussmann mit neun Paraden. Nur noch zwei Treffer sollte Dessau bis zur Pause kassieren, während auch der Angriff so langsam erwacht.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste nochmals einen Gang höher schalten und führten bis in die Schlussphase durchgehend mit fünf bis sechs Toren, ehe ein Lauf Lübecks in den letzten Minuten das Spiel nochmals kurzzeitig eng werden ließ. Doch das Team von Coach Uwe Jungandreas, der an diesem Abend auf Grund eines Bandscheibenvorfalls nicht an der Seitenlinie stehen konnte, bewahrte einen kühlen Kopf und fuhr den letztlich ungefährdeten Sieg nach Hause. Bester Werfer auf Seiten des DRHV war Yannick-Marcos Pust mit sechs Treffern.