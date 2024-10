Die Gäste aus Dresden starteten druckvoll und dominierten die Anfangsphase. Nach vier Minuten stand es bereits 3:0. Eintracht Hagen fand in der Abwehr zunächst keinen Zugriff und lief lange einem Rückstand hinterher. Erst Mitte der ersten Hälfte stabilisierte sich der Gastgeber und arbeitete sich langsam heran. Weil nun auch Dresden einige Ballverluste einstreute, ging Hagen nach 20 Minuten sogar kurz in Führung (11:10). Elbflorenz fand aber die perfekte Antwort und konterte mit einem 5:0-Lauf.

Auch nach der Pause konnten die Dresdner ihres Rhythmus aufrechterhalten. Die Abwehr stand sicher, Mallwitz zeigte zudem eine Parade nach der anderen. Weil in der Offensive auch Gress, Wucherpfennig und Co. auf Touren kamen und Treffer um Treffer markierten, zog Elbflorenz dank eines 7:0-Laufs nach 48 Minuten auf 31:21 davon und sorgte für die Vorentscheidung. Auch in der Schlussphase ließen die Sachsen nicht locker und schraubten das Ergebnis gegen am Ende überforderte Gastgeber weiter in die Höhe.