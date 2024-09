Das Duell begann auf Augenhöhe auf überschaubarem Niveau. Doch der Gast aus Schwaben wurde zusehends mutiger, stibitzte den Dresdner immer wieder den Ball und zeigte sich in der Verteidigung deutlich aggressiver als die Hausherren. Beim HCE zeigte einzige Marino Mallwitz im Tor annähernd Normalform, doch auch er konnte nicht verhindern, dass Balingen auf fünf Treffer davonzog. Coach André Haber nahm bereits in der 19. Minute die zweite Auszeit, wurde deutlich und sprach von "Aibis"im Angriff und forderte endlich mehr Willen in der Defensive. Von letzterer war in der Folge zwar mehr zu sehen, doch der HBW zeigte sich cleverer und führte zur Pause zurecht mit vier Toren.