Am 10. Spieltag der Handball-Bundesliga hat der ThSV Eisenach eine Niederlage kassiert. 28:31 hieß es am Ende beim TBV Lemgo, der vor der Partie nur zwei Plätze über den Eisenachern in der Tabelle lag. Bester Werfer auf Seiten der Thüringer war Grgic mit acht Treffern, bei den Ostwestfalen war Wagner mit neun Toren am erfolgreichsten.

Zu hektisch im Angriff, zu ungestüm in der Abwehr: So präsentierte sich der ThSV Eisenach in Halbzeit eins beim TBV Lemgo. Drei Zeitstrafen in der Anfangsphase sind ein klarer Beleg dafür. Nach verhaltenem Beginn entwickelte sich ein temporeiches Spiel mit Treffern auf beiden Seiten. Doch zum Ende des ersten Abschnitts musste Eisenach abreißen lassen. "Wegen zu vieler Geschenke", wie Trainer Misha Kaufmann in einer Auszeit monierte. Lemgo dagegen spielte seine Angriffe geduldig – oft bis zum letzten Pass – aus und setzte sich Tor für Tor ab. Mit 16:13 ging es in die Pause.