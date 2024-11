Der SC DHfK Leipzig ist nach vier Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Mannschaft von Trainer Runar Sigtryggsson besiegte am Sonntag (17. November 2024) Frisch Auf Göppingen mit 27:25 (15:14). Der Sieg vor 4.519 Zuschauern in der Arena Leipzig war verdient. Leipzig gab über 60 Minuten den Ton an und ließ Göppingen nur durch eigene Unkonzentriertheiten immer wieder herankommen. Überragender Akteur beim SC DHfK war Luka Witzke, der vor allem in der Schlussphase entscheidende Tore erzielte. Auch Lukas Binder war gut drauf. In seinem 300. Bundesliga-Spiel gelangen dem SC-DHfK-Kapitän fünf Tore.