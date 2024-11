Mit Ausnahme des aus der Nationalmannschaft des verletzten Rechtsaußen Tim Hornke vom SC Magdeburg und des zurückgetretenen Linkshänders Kai Häfner befinden sich alle Silber-Helden von den Olympischen Spielen in Frankreich im Aufgebot. Aus diesem muss der Isländer sein bis zu 18-köpfiges finales Team formieren.

Während der WM-Endrunde, bei der Deutschland in der Vorrunde im dänischen Herning neben Polen auf die Schweiz (17. Januar) und Tschechien (19. Januar) trifft, kann jedes Teams fünf Wechsel mit Spielern aus den nun fixierten 35er-Kadern vornehmen. Zu dem gehören mit dem Torhüter-Oldie Silvio Heinvetter und Rückraum-Youngster Marko Grgic zwei Eisenacher, sowie Luca Witzke und Franz Semper (beide Rückraum) vom SC DHfK Leipzig. Der Deutsche Meister SC Magdeburg stellt auch ohne Hornke drei Spieler: Lukas Mertens (Linksaußen), Tim Zechel (Kreis) und Philipp Weber (Rückraum) gehören zum Aufgebot. Die letzten Testspiele der deutschen Mannschaft stehen am 9. und 11. Januar gegen Brasilien an.