Der SC DHfK Leipzig hat auf den langfristigen Ausfall von Matej Klima reagiert und den Schweden William Bogojevic verpflichtet. Der Handball-Bundesligist teilte am Sonntag (17. November) mit, dass der Rückraumspieler bereits heute gegen Frisch Auf Göppingen eingesetzt werden kann (16:30 Uhr im Liveticker). Der 27-Jährige erhielt in Leipzig einen Vertrag bis 2028, zuletzt war Bogojevic für den ungarischen Top-Club Pick Szeged aktiv.

Bis 2020 spielte Bogojevic beim IK Sävehof in seinem Heimatland, bevor er nach Dänemark zu Bjerringbro-Silkeborg wechselte. Im vergangenen Sommer zog der 1,94 Meter große Rückraumspieler weiter nach Ungarn.

Der tschechische Nationalspieler Klima hatte sich beim 27:28 in Melsungen Ende Oktober schwer am Knie verletzt. Der 25-Jährige erlitt neben dem Kreuzbandriss auch noch einen Innen- und Außenbandriss. Klima wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.