Die Handballerinnen des Thüringer HC haben zum Auftakt der Gruppenphase in der European League ein Torfestival gefeiert. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang den norwegischen Top-Klub Larvik HK am Samstagabend (11. Januar 2025) überraschend deutlich mit 43:35 (23:12). Als beste Werferin des THC zeichnete sich einmal mehr Johanna Reichert aus. Die österreichische Nationalspielerin überragte mit 14 Toren.

Das Fundament für den Sieg legten die Thüringerinnen bereits in der Anfangsphase. Mit einem furiosen 11:0-Lauf setzten sie sich zwischen der vierten und 14. Minute von 3:2 auf 14:2 ab. Dabei glänzte der THC nicht nur mit schnellem und variablem Angriffsspiel, sondern auch mit einer kompakten Defensive, die die verunsicherten Norwegerinnen zu schwierigen Würfen zwang. Obwohl die Intensität bei den Gastgeberinnen in der Folge nachließ und die Fehlerquote etwas stieg, blieb der Vorsprung bis zur Pause konstant hoch. Insbesondere Reichert machte im Eins-gegen-Eins, was sie wollte.

Noch vor dem Spiel teilte der Verin mit, dass Kerstin Kündig im Sommer gehen wird. Die schweizer Nationalspielerin wechselt in ihre Heimat und wird dann für Amicitia Zürich spielen. THC-Coach Müller bedauert ihre Entscheidung: "Mit Kerstin verlieren wir eine Spielerin, der wir viel zu verdanken haben und die sich mit ihrer Leistung immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat." Zwischen 2020 und 2022 war Kündig bereits beim THC, kehrte nach einem Gastspiel in Viborg und Bietigheim im Sommer 2023 zurück. In Zürich unterschrieb sie einen Zweijahresvertrag.