Für das Achtelfinale im Handball-DHB-Pokal stehen jetzt die zeitgenauen An-setzungen fest. Der Ostknaller zwischen dem ThSV Eisenach und dem SC DHfK Leipzig findet demnach am Mittwoch, 13. November, 19.30 Uhr statt. Eine halbe Stunde später ist dann der SC Magdeburg beim THW Kiel gefordert. Das geht aus den am Freitag (11.10.2024) von der Handball-Bundesliga veröffentlichten Zeiten hervor. Beide Achtelfinal-Partien haben eine gewisse Brisanz. Im Duell Eisenach gegen Leipzig geht es neben dem Weiterkommen ums Prestige. Magdeburg will in Kiel Revanche für die Liga-Niederlage im September.