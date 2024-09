SCM-Coach Bennet Wiegert haderte vor allem mit dem Auftritt seines Team nach der Pause: "Das, was wir in der zweiten Halbzeit machen, damit sollten wir alle Probleme haben", so der angefressene Erfolgscoach direkt nach Spielende. Knackpunkt, so die Analyse von Wiegert aber auch von Torjäger Manuel Zehnder, war dabei die Offensive. Mit nur neun eigenen Treffern im zweiten Durchgang wird es "gegen jede Mannschaft der Welt nicht reichen". Den Coach des Champions-League-Siegers störten dabei vor allem die fehlende "Coolness und Ruhe".