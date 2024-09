Der Auftakt des Handball-Double-Gewinners war mit einigen Mühen verbunden, denn gegen Wetzlar brauchte es eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, um den Sieg einzufahren.

"Wir haben heute den Auftaktsieg geholt, das war wichtig für uns", sagte Nationalspieler Lukas Märtens in der ARD: "Vor den eigenen Fans so einen Start hinzulegen tut für die nächsten Wochen gut." Auch Trainer Bennet Wiegert war im Anschluss zufrieden. "Das Fazit fällt gut aus. Das ist ein Bundesligaspiel und wer damit gerechnet hat, dass wir Wetzlar in Grund und Boden spielen, kennt ihre Qualität nicht", sagte der 42-Jährige.