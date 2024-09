Und zuletzt holte der SCM noch den letztjährigen Torschützenkönig der Liga, Manuel Zehnder. Der war vom HC Erlangen an den ThSV Eisenach ausgeliehen, wollte im Sommer Erlangen trotz laufenden Vertrages aber unbedingt verlassen und der SCM schlug zu . "Ich bin jeden Tag überrascht, wie gut er schon drin ist", lobt Wiegert den Neuen.

Definitiv zurück ist Gisli Kristjansson. Der Isländer hatte sich im Mai beim Ligaspiel gegen Balingen am Knie verletzt. Jetzt spürt er keine Schmerzen mehr, dafür bereits eine große Vorfreude. "Wir wollen um alle Titel kämpfen und versuchen, die letzte Saison zu wiederholen."

Einen Ausrutscher gegen Wetzlar könne man sich nicht erlauben. "Wir wissen, wie wichtig jedes Spiel in der Bundesliga ist. Wir müssen gleich zu 100 Prozent da sein." Das gilt schon für das Spiel am Samstag. Beide Teams standen sich übrigens am letzten Spieltag der Vorsaison gegenüber. Der SCM siegte mit 37:34 und feierte danach mit den Fans ausgelassen die Meisterschaft.