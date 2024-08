Die drei größten Handballvereine in Sachsen, SC DHfK Leipzig, HC Elbflorenz Dresden und EHV Aue, tragen auch in diesem Jahr im Rahmen ihrer Saisonvorbereitung den SachsenCup aus. Im ersten von drei Spielen gewann der Bundesligist aus Leipzig 44:29 (22:10) gegen die zwei Klassen tiefer spielenden Auer.

Schauplatz für das erste Spiel des Turniers war die Einheit-Arena in Plauen. Die Zuschauer sahen einen beschwingt aufspielenden SC DHfK, bei dem Lucas Krzikalla, Staffan Peter, Franz Semper und Luka Rogan mit jeweils sechs Treffern am erfolgreichsten waren. Durch den Sieg macht der Bundesligist einen großen Schritt in Richtung Titelverteidigung.