"Dass wir auf Jahre die Vereinsweltmeisterschaft holen, wäre ja absurd. Wir sind hier hingefahren und wussten, dass wir auf starke Gegner treffen. Letzte Saison haben wir in der Verlängerung gewonnen, diesmal hat das Pendel gegen uns ausgeschlagen. Vor der Leistung der Mannschaft kann man nur den Hut ziehen", sagte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt vor dem Rückflug in die Heimat der Deutschen Presse-Agentur.

Nach der Landung des Fliegers aus Ägypten geht es für den Double-Gewinner der Vorsaison mit einem straffen Programm weiter. "Jetzt folgt die tougheste Woche. Am Montag spielen wir gegen Göppingen, am Donnerstag gegen Kielce und nicht einmal 48 Stunden später in Flensburg", sagte Trainer Bennet Wiegert. Auch Geschäftsüfhrer Schmedt wollte sich nicht lange mit dem verlorenen Finale beschäftigen: "Was soll das Nachdenken auch bringen? Wir sind ja nicht abgestiegen, sondern sind Vizeweltmeister."